PSG Mercato : Mbappé sur le départ, un plan B est activé et une bonne nouvelle imminente !

Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La révolution du PSG a donc débuté. Depuis hier, plus précisément, lorsque les médias ont annoncé que Kylian Mbappé, la perle du club, allait quitter la capitale l'été prochain et qu'il l'avait annoncé à ses dirigeants. Un drame ? Sans doute pas. Mais tout un effectif à repenser autour d'un nouveau cador, capable, comme Mbappé, de changer le cours d'un match à lui-seul.

200 millions d'euros d'économies

Comme on pouvait s'en douter, les dirigeants parisiens ont déjà imaginé une vie sans Mbappé. La tentation du Real Madrid était forte depuis des années et c'est bel et bien un plan B qui a commencé à être travaillé en interne. Information confirmée par le quotidien l'Equipe. "Au sein du club, on se préparait à la possibilité de ce départ depuis l'été dernier et l'épisode de la lettre(*). Ces derniers mois, le club continuait d'espérer arracher une nouvelle prolongation mais il évoquait aussi en interne, sans que ce soit la priorité, un « plan B » sans Mbappé. Ce plan projetait d'utiliser l'argent économisé par son exil (plus de 200 M€ primes et charges comprises) pour procéder cet été à plusieurs renforts d'envergure tout en poursuivant la même stratégie de fond."

Les prochains mois risquent donc d'être chargés, en masse de travail, pour Luis Campos et son équipe. Car c'est une évidence : le club va s'activer lors du mercato estival afin de reconstruire au plus vite un nouveau collectif. Et il ne devrait pas manquer de prolonger le contrat de sa nouvelle pépite, Warren Zaïre-Emery, sous contrat jusqu'en 2025 et qui va désormais être la star du PSG de demain.

