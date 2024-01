PSG Mercato : Mbappé très proche du Real Madrid, un ancien Merengue catégorique !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Hier, le quotidien AS a fait sa Une sur Kylian Mbappé, assurant que le PSG lui met la pression pour son avenir. A l'instar du Real Madrid, le club détenu par les Qataris veut être fixé au plus tôt afin de pouvoir préparer la prochaine intersaison. Le PSG aurait proposé 100 M€ brut par an à son attaquant, un salaire qui pourrait attendre 125 M€ brut en 2027-28. Difficile pour le Real Madrid de s'aligner, à priori, mais Mbappé se rapprocherait pourtant du club merengue.

Buyo tiendrait ses informations du Qatar

C'est en tout cas ce qu'assure Paco Buyo, ce mercredi. Dans le programme El Chiringuito, l'ancien portier madrilène a fait ces révélations : "Mbappé est très proche du Real Madrid. C'est ce qu'on me dit, avec les précautions d'usage. Ils auraient plus qu'un pied à Madrid. Et je tiens ça d'un proche du dossier, du Qatar." A suivre, forcément...

🚨 ¡¡OJO a esto de @Francisco_Buyo!!



🗣 "A mi me dicen que Mbappé está muy cerca del Real Madrid".



🟣 https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/GcIMAOfs0K — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2024

