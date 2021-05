PSG - Mercato : Mbappé, un clin d’œil à Benzema avant un transfert au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le mur entre Didier Deschamps et Karim Benzema est tombé. Hier, le sélectionneur des Bleus a annoncé le grand retour de l’attaquant du Real Madrid chez les Bleus plus de cinq après sa dernière sélection. Le monde du football a salué ces réconciliations qui pourraient avoir des répercussions directes sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Hier soir, l’attaquant phare du PSG a salué le come back de son homologue du Real Madrid sur les réseaux sociaux en laissant clairement comprendre le plaisir de le retrouver en Bleu. Benzema lui a répondu avec amabilité, comme pour mieux annoncer un duo prometteur sur le terrain.

« Le geste de Mbappé a été célébré au sein du Real Madrid »

Ce clin d’œil réciproque n’est pas passé inaperçu du côté du Real Madrid, qui voit là-dedans un signe très positif pour faciliter le transfert de Mbappé au mercato. « Le geste de Mbappé a été très bien vu et célébré au sein du Real Madrid », a assuré Josep Pedrerol hier soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Comme pour mieux appuyer ses propos, le présentateur du programme a répété cette phrase à deux reprises.