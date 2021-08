PSG - Mercato : Mbappé, une provocation finale au Real Madrid via Barcelone ?

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Pendant de longues semaines, les médias ibériques ont fait preuve d'un optimisme béat à l'idée de voir Kylian Mbappé (PSG) endosser la tunique du Real Madrid. Il faut dire que Florentino Perez a mis les formes avec de très belles offres à destination de Paris. Offres dont la dernière serait montée à 200 M€ bonus inclus mais qui n'ont cependant pas suffi à faire infléchir le Qatar.

Le sweat de Mbappé sujet de spéculation

De son côté et à un an de la fin de son contrat (2022), l'attaquant français n'a rien fait pour forcer la main à ses dirigeants. Le simple fait de le voir heureux au moment de fêter ses buts à Reims a même été vu comme une provocation en Espagne où chaque signal envoyé est interprété et sur-interprété.

Au moment de l'arrivée de Kylian Mbappé à Clairefontaine pour le rassemblement de l'équipe de France, El Chiringuito a même vu une provocation beaucoup plus abjecte signée du Champion du Monde : un signe d'allégence … à Barcelone. Le sweat-shirt de Mbappé était en effet celui du MACBA, le musée de la ville catalane. Un crime de lès majesté pour le programme ibérique.