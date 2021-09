Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Tout va très vite en football et Kylian Mbappé en est la preuve. Vivement critiqué pour son attitude contre le FC Metz (2-1) mercredi soir, l'attaquant de l'équipe de France a reçu en parallèle le titre de joueur du mois d'août au trophée UNFP, s'octroyant du même coup le record de distinctions (6) devant Zlatan Ibrahimovic.

Mbappé transféré... aux trophées UNFP

Pour célébrer ce nouveau titre honorifique pour le natif de Bondy, le syndicat des joueurs s'est permis une petite fantaisie chambreuse à l'attention des médias espagnols mais également du Real Madrid alors que Mbappé était annoncé avec insistance chez les Merengue à la toute fin du mois d'août.

Rayant mention « visite médicale » d'un message Twitter s'apparentant à une annonce transfert (« Here we Go ! », « Donedeal »), l'UNFP a déjà programmé la remise du 6e trophée très prochainement. Comme pour signifier que le syndicat est heureux de voir Kylian Mbappé continuer avec Paris au moins jusqu'en juin 2022.

HERE. WE. GO. !



Done deal entre le Parisien et le Trophée UNFP Du Joueur du Mois d'août. V̶i̶s̶i̶t̶e̶ ̶m̶é̶d̶i̶c̶a̶l̶e̶ Remise du Trophée prévue très prochainement pour @KMbappe, qui devient le joueur ayant remporté le plus de fois cette distinction?#TrophéeUNFP pic.twitter.com/Qenhc8Uzf7 — UNFP (@UNFP) September 23, 2021