PSG - Mercato : Mbappé, Zidane, Messi, Ramos, Benzema... Pochettino se lâche enfin !

Kylian Mbappé :

« Quand tu joues au meilleur niveau, tu joues contre les meilleurs et le PSG est tombé sur le Real Madrid. Mais avec de l'aide et sa maturité, Kylian gère ça naturellement, comme n'importe quel grand match. Il a déclaré qu'il prendrait bientôt une décision. Je ne fais pas partie de l'entourage qui sait ce qu'il va faire et je crois également qu'il est très honnête lorsqu'il dit qu'il n'a pas pris sa décision. Je le crois. »

Lionel Messi :

« C’est un génie, ce genre de joueurs qui sortent tous les 100 ans dans le football. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va montrer son meilleur niveau au PSG. Il veut être compétitif, c’est dans son ADN, il veut tout gagner même aux entraînements ! Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il veuille remporter encore la Ligue des champions. »

Karim Benzema :

« Il fait partie des 5 meilleurs attaquants du monde, tout comme Mbappé. Mais je ne dirais rien de plus... Le voir au PSG ? On peut beaucoup jouer à la PlayStation... tous les grands joueurs ont une place dans chaque équipe mais l’équilibre est le plus important dans le football, quand tu as le ballon et quand tu ne l’as pas. Cet équilibre prend du temps. »

Zinédine Zidane :

« Je ne sais pas ce qu’il en est, ce n’est pas moi qui décide. Mais il s’agit d’un grand entraîneur, il l’a prouvé au Real Madrid qu’il pouvait coacher partout. En plus, il est Français mais je ne sais pas ce qu’il en est. C’est plus une question pour notre président ou notre directeur sportif mais ces rumeurs ne me déstabilisent pas. Quand Zidane était à Madrid, combien de rumeurs j’ai entendu depuis l’Angleterre... »

Sergio Ramos :

« Il a souffert de plusieurs rechutes quand même on pensait qu’il pouvait traverser une bonne période. Nous verrons s’il peut revenir avant le match aller contre le Real Madrid ou pour le retour. C’est un joueur important, il nous transmet son expérience. Il travaille toujours à fond et ce serait bien pour lui qu’il puisse enfin récupérer sans ne plus avoir de rechute. Je comprends qu’il puisse y avoir plusieurs opinions sur lui mais je suis sûr qu’il va arrive à ses fins avec sa mentalité. »

