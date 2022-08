Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Si le PSG tente de se séparer de Mauro Icardi cet été, l'Argentin s'accroche à sa place à Paris et à son contrat à 10 M€ par an. Il faut dire que les clubs prêts à s'attacher les services de l'ancien buteur de l'Inter Milan ne sont pas légions. Promu en Série A, Monza a bien essayé de parler à sa femme et agent Wanda Nara mais Icardi a refusé cette possibilité, la soupe étant trop bonne dans la Capitale française.

Du côté des supporters, la présence de Mauro Icardi fait de plus en plus jaser. Chez les journalistes, on ironise aussi sur l'hygiène de vie et la passion pour la viande de l'attaquant albiceleste. Alors que le journaliste de RMC Alex Jaquin s'est ouvertement moqué d'Icardi en annonçant que ce dernier avait été contacté par Buffalo Grill, la chaîne de restauration a réagi sur Twitter :

« Ah non non, on en veut pas », a lâché le CM de Buffalo Grill. Une nouvelle preuve de l'absence de respect qu'inspire aujourd'hui Mauro Icardi en France...