PSG - Mercato : Ménès n'est pas convaincu par Gueye

A l'instar de l'OM et de sa recherche de son attaquant, le PSG est toujours en quête d'un milieu de terrain depuis le départ de Thiago Motta. Cet été, le recrutement d'un joueur capable d'apporter un plus à l'entrejeu parisien sera encore d'actualité. Et ce malgré le recrutement d'Idrissa Gueye lors du mercato estival précédent.

Malgré des débuts très prometteurs, l'international sénégalais a réalisé une saison assez quelconque. Les qualités de récupérateur et de projection qu'on lui disaient n'ont été que rarement entrevues lors des grands rendez-vous. Pour le consultant de Canal + Pierre Ménès, l'ancien joueur d'Everton ne possède pas le profil que recherche le Paris SG.

« Je pense que le PSG peut en tirer une bonne somme dans les 15 ou 20 millions d’euros. C’est bien pour lui qu’il parte et que le PSG recrute un milieu de terrain plus à l’aise avec la balle, plus fort techniquement. Il a une bonne cote en Angleterre, il ne devrait avoir aucune difficulté à retrouver la Premier League. », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Foot 01.