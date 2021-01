PSG – Mercato : Ménès part à contre-courant sur Mbappé et voit un premier couac pour Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : présentation vidéo du nouveau maillot domicile saison 2020-2021

Grâce à sa victoire face à Brest (3-0), le PSG version Pochettino a bien lancé son année 2021. Une performance rassurante pour les Parisiens qui ont également retrouvé un Kylian Mbappé en jambes. Un indice rassurante alors que l'année qui arrive devrait être déterminante pour le prodige parisien, avec la Ligue des champions, l'Euro 2021 et un potentiel transfert cet été.

Sur cette question justement, Pierre Ménès a un avis plutôt à contre-courant. Alors que la tendance, au vu de la situation contractuelle de Mbappé en fin de contrat en 2022, tend vers un départ cet été, le consultant du CFC a mis un gros bémol sur un départ certain. « Le PSG ce n'est pas un club tremplin. Par exemple, je ne suis pas certain que Mbappé sera au Real Madrid l'été prochain », a estimé Ménès.

La philosophie Pochettino incompatible avec le PSG ?

Par la suite, le consultant a évoqué la méthode Pochettino. Avec un gros bémol selon lui avec sa philosophie basée sur le pressing et le harcèlement de l'équipe adverse, comme il pouvait le pratiquer à Tottenham. Pour Ménès, cela semble difficile praticable dans le contexte parisien. « Il y a quand même quelque chose me dérange. Pour moi le pressing, tu le fais quand tu n'as pas le ballon. Si tu as le ballon 65% du ballon... Quand tu entraînes le PSG, faire le pressing ce n'est pas le problème de base », a estimé le consultant.