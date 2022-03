PSG - Mercato : Messi a fui à Barcelone après la remontada, son départ en vue cet été !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Quand le bateau coule, les rats quittent le navire. C’est malheureusement ce que se diront une multitude de supporters du PSG au sujet de Lionel Messi à la lecture de l’information dévoilée hier soir sur le plateau d’El Chiringuito.

José Alvarez a en effet révélé que le jet privé du crack argentin de 34 ans s’était posé à l’aéroport de Barcelone en fin de soirée, suite à la remontada subie par le PSG devant le Real Madrid au Bernabeu en 8es de finale de la Ligue des champions (1-0, 1-3). Interrogé dans la foulée sur un possible départ de Messi du PSG cet été et un retour au FC Barcelone, Lobo Carrasco a été clair.

« Connaissant son mode de fonctionnement, je crois qu’il ne restera pas au PSG la saison prochaine, a expliqué le journaliste espagnol. L’échec est trop grand, sa signature à Paris est un désastre. Un retour possible au Barça ? Je l’espère, évidemment, tout comme Xavi j’imagine, mais je pense que c’est compliqué après son départ l’été dernier et ses relations avec Laporta. Mais on peut espérer. »

⚠️El AVIÓN de MESSI acaba de ATERRIZAR en BARCELONA⚠️



🤔¿Vendrá Leo? @10JoseAlvarez está allí para comprobarlo. #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/lq2QbNucvZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 10, 2022