PSG - Mercato : Messi a imposé ce crack au FC Barcelone, Paris l’a relancé cet été !

La légende affirmant que Lionel Messi (35 ans) faisait et défaisait le recrutement du FC Barcelone a encore de beaux jours devant elle. Et pour cause : on a appris hier que l’attaquant argentin avait tenté d’y placer un certain Sadio Mané (30 ans) du temps où il était le capitaine blaugrana.

« L’année dernière, ça aurait pu le faire avec le FC Barcelone, a fait savoir son conseiller Bacary Cissé hier soir au micro de RMC Sport. C’est Lionel Messi qui avait imposé Sadio Mané dans le deal quand il était question qu’il prolonge au Barça. Il avait donné deux noms: Sadio Mané et un défenseur central argentin. »

Non content d’avoir échoué à recruter Mané au Barça l’année dernière, donc, Messi a tenté de le relancer cet été via Leonardo ! « Oui, le PSG a bel et bien 'attaqué' Sadio, a poursuivi Cissé. Leonardo a eu plusieurs contacts avec son agent allemand, ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais ça s’est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre... » Finalement, le Bayern Munich a eu gain de cause.

Pour résumer Soucieux de doter le FC Barcelone d’une équipe ultra compétitive avant de partir pour le PSG au dernier mercato estival, Lionel Messi (35 ans) a tenté d’y placer une recrue de talent relancée par Paris : Sadio Mané (30 ans).

