PSG - Mercato : Messi à Paris avec CR7 et Guardiola en 2021, une option serait prise !

Lionel Messi est bien parti pour occuper la Une des journaux espagnols encore longtemps. Tant que son avenir au FC Barcelone ne sera pas éclairci, l’attaquant argentin fera les choux gras des médias ibériques.

Ce samedi, par exemple, on apprend que la guerre fait rage entre Abu Dhabi et le Qatar pour remporter la bataille Messi. Les pétrodollars de Manchester City et du PSG vont-il couler à flot afin de faire signer « La Pulga » ? Fabrice Pancrate en doute fortement. L’ancien attaquant du FC Nantes mise une option très sérieuse sur le PSG pour le futur de Messi.

« Plein de paramètres me font dire que Messi va aller à Paris »

« Toute l’équipe a changé. Il n’est plus chez lui. Alors bien sûr, c’est lui le taulier mais il n’a plus le même plaisir qu’avant. Ça se voit sur le terrain. Il n’a plus cet amour du football comme autrefois quand il jouait avec une bande de copains, explique Pancrate dans une interview accordée au Parisien. Je vais vous dire ce que je pense. Au-delà de la ville en elle-même — parce que Manchester c’est moche, il fait gris, il pleut… — il y a plein de paramètres qui me font dire que Messi va aller à Paris. Et Ronaldo va le rejoindre en 2021. Et Guardiola aussi. »