PSG - Mercato : Messi a passé sa visite médicale avec succès, sa présentation prévue demain

Pas le temps de faire du tourisme à Paris pour Messi. Le néo-parisien n’a pas trainé depuis qu’il a atterri aux alentours de 15h30 à l’aéroport du Bourget.

Il a tout de suite pris la direction de l’Hopital Américain de Neuilly, où il a passé sa visite médicale. Selon les informations de l’Equipe, malgré la présence en masse de supporters parisiens au Parc des Princes, le sextuple ballon d’or ne passera pas par son futur stade avant sa présentation prévue ce mercredi à 11h.

Leo Messi has successfully completed his medical tests in Paris today afternoon. He’ll move to the hotel soon in order to complete ‘technical stuff’ after official announcement. 🤝🇫🇷 #Messi



Messi will speak about PSG new chapter only tomorrow morning - press conference, 11.00am.