PSG - Mercato : Messi a ramené de Barcelone une bombe à retardement

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lionel Messi (34 ans) devrait enfin débuter au PSG. Mercredi, Mauricio Pochettino a en effet de grandes chances de titulariser l’Argentin pour les premiers pas en Ligue des champions à Bruges (20h45). sa performance en Belgique sera scrutée de près par un certain Paulo Futre.

Vainqueur de la C1 en 1987 avec le FC Porto, l’ancien international portugais voit une limite dans l’apport de Messi au PSG : son incapacité à savoir transcender ses coéquipiers quand les choses ne tournent pas à leur avantage. Les antécédents blaugrana en la matière plaident pour lui.

« S’il arrive en finale, le PSG sera favori contre n’importe quel adversaire. Lionel Messi a disputé 4 finales et a gagné les 4. Mais sur les dix-huit années passées à Barcelone, il a aussi été éliminé 14 fois, a-t-il rappelé dans L’Équipe. Il y a trois ans par l’AS Rome après avoir gagné 4-1 à l’aller, puis il y a deux ans contre Liverpool, après s’être imposé 3-0 à l’aller. Une grande équipe ne peut pas se faire éliminer après avoir eu la qualification en mains, et on verra si le PSG, avec Messi, est ce genre d’équipe capable de gagner 3-0 chez elle et de perdre 4-0 à l’extérieur. »

Avec la première officiellement pour Teddy Alloh #PSG https://t.co/rodZ48OGww — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 14, 2021