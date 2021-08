PSG – Mercato : Messi aurait la clé des dossiers Mbappé et Pogba

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Messi aurait dit oui au PSG ! Selon les informations de diverses sources, Le Parisien, Mohamed Bouhafsi, pour ne citer qu’eux, l’argentin aurait donné son accord pour rejoindre le club de la Capitale. L’heure serait au montage de son contrat. Une arrivée qui pourrait avoir des conséquences dans les dossier Paul Pogba et Kylian Mbappé.

Forcément, le joueur qui était le mieux payé de la planète au Barça risque de couter cher au PSG. De ce fait, ESPN rapporte que le club de la capitale se serait résigné à ne pas signer Paul Pogba cet été. Le milieu mancunien devrait quant à lui aller au bout sa dernière année de contrat avec Manchester United.

De son côté, l’arrivée de Messi pourrait faire changer d’idée Kylian Mbappé rapporte toujours ESPN. Alors que l’attaquant français arrive en fin de contrat dans un an et qu’il aurait confié vouloir honorer sa dernière année de contrat avant de prendre une décision, les chances de voir Mbappé prolonger augmenterait avec l’arrivée du sextuple ballon d’or. C’est un tournant dans l’histoire du football qui est en train de se passer.

