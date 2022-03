PSG - Mercato : Messi de retour au FC Barcelone, l’option prend forme !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Lionel Messi (34 ans) est bel et bien rentré à Paris mercredi soir après la remontada contre le Real Madrid (1-3). José Alvarez avait pourtant dans la nuit de mercredi à jeudi que le jet privé du crack du PSG s’était posé à l’aéroport de Barcelone en fin de soirée. Interrogé dans la foulée sur un possible départ de Messi du PSG cet été et un retour au FC Barcelone, Lobo Carrasco a été clair.

« Connaissant son mode de fonctionnement, je crois qu’il ne restera pas au PSG la saison prochaine, a expliqué le journaliste espagnol. L’échec est trop grand, sa signature à Paris est un désastre. Un retour possible au Barça ? Je l’espère, évidemment, tout comme Xavi j’imagine, mais je pense que c’est compliqué après son départ l’été dernier et ses relations avec Laporta. Mais on peut espérer. »

Relancé sur ce sujet hier soir, Carrasco a enfoncé le clou : « Selon moi, Messi quittera le PSG le 30 juin. Et j’espère que le FC Barcelone se placera pour le rapatrier cet été même si c’est compliqué. » Notre confrère ibérique ne croit pas si bien dire. Selon une information relayée par beIN SPORTS, les dirigeants du Barça travailleraient déjà au retour de « La Pulga. » Les fonds ramenés par CVC Capital, à hauteur de 270 millions d'euros, pourraient aider à faciliter l'opération. Pour l’heure, celle-ci semble malgré tout improbable vu ses relations fraîches avec Joan Laporta et le dossier Erling Haaland sur la table.

↩️ Messi de retour en Catalogne ? 🤨

👍 Les dirigeants du FC Barcelone y croient !https://t.co/pepkcMEdwL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 11, 2022