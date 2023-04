PSG - Mercato : Messi est déjà à Barcelone et lâche un énorme indice sur son avenir !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Un jour. C’est le temps qu’il a fallu à Lionel Messi pour quitter la France et filer à Barcelone afin de se ressourcer en famille suite à la victoire mitigée du PSG, vendredi à Angers en ouverture de la 32e journée de Ligue 1 (2-1). Selon Gerard Romero, Messi a posé le pied dans la Ciudad Condal dans la nuit de samedi à dimanche, accompagné de sa petite famille en plus de son fidèle Pepe Costa et d’autres assistants.