 PSG - Mercato : la dernière tentative de Messi et Neymar pour retenir Mbappé a échoué !

Le feuilleton Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) au Real Madrid est reparti de plus belle. Après les révélations sur les discussions entre la Casa Blanca et Edinson Cavani en vue du mercato hivernal, on apprend aujourd'hui que le champion du monde 2018 a plus envie que jamais de signer à la Maison Blanche.

Même le dernier subterfuge de Lionel Messi et Neymar pour faire croire à une union sacrée suite au succès contre Manchester City en Ligue des champions mardi (2-0) - un cliché des trois bras dessus bras dessous dans le vestiaire - n’a rien changé à la donne. Il n'a fait qu'illusion.

« Le Real Madrid et Mbappé feront la paire l’été prochain, assure le journaliste de Marc José Felix Diaz. L’issue ne sera pas heureuse pour le PSG. Le joueur continue de recevoir des pressions mais il reste ferme à l’idée de rejoindre la Casa Blanca. Le subterfuge du cliché avec Messi et Neymar n’a pas changé ses intentions. La relation avec Messi est bonne mais l’arrivée de l’Argentin au PSG a renforcé le noyau dur du vestiaire, duquel Mbappé ne fait pas partie. »

💣 El paripé de la foto con Neymar y Messi no cambia la idea de Mbappé https://t.co/mBHvL6igue @jfelixdiaz — MARCA (@marca) October 2, 2021