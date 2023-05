PSG - Mercato : Messi et Neymar poussés dehors, on sait à cause de qui

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, on le sait. Et il faut toujours se méfier des certitudes, notamment en matière de transferts. Mais il paraît tout de même acquis que le PSG ne comptera plus, dans quelques semaines, sur ses trois stars, Mbappé-Neymar-Messi. Car, vous l'avez compris, l'attaquant français a de fortes chances de se retrouver seul.

Campos a tranché

Dans son édition du jour, le quotidien l'Equipe en dit beaucoup plus sur cette évidence et, surtout, sur ce choix de la direction parisienne. Qui est la volonté de Luis Campos. Extrait : "Le conseiller football n'a jamais cru que ce trio pouvait fonctionner. Le Portugais a d'ailleurs très vite voulu disloquer cette MNM en ouvrant la porte à un départ de Neymar l'été dernier. Il a ensuite été déçu de certains comportements de Lionel Messi, au-delà de son voyage non autorisé en Arabie saoudite. Pour cette partie du club, son départ est vécu comme un moyen de régénérer l'effectif avec d'autres profils de joueurs, autour de Kylian Mbappé, plus que jamais la figure sur laquelle le PSG souhaite s'appuyer. Au moment de la reprise de la Ligue 1, il pourrait d'ailleurs être le seul rescapé de la MNM au Paris-Saint-Germain. Pour le coup, ce ne serait une surprise pour personne."

Encore faudra-t-il trouver un point de chute au milieu de terrain brésilien....