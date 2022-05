PSG - Mercato : Messi et Ronaldo partenaires, une légende d'Arsenal y croit !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si Kylian Mbappé quitte le PSG cet été, le Qatar fera tout pour le remplacer par un joueur au rayonnement aussi important. Ce qui limite grandement le nombre de candidats. Lionel Messi étant déjà à Paris, Erling Haaland parti pour signer à Manchester City, il ne reste que Cristiano Ronaldo. Et pour Paul Merson, légende d'Arsenal autant réputée pour ses exploits sur le terrain que pour ses frasques, sa dentition ou son goût pour la boisson, Paris est la destination la plus logique pour le quintuple Ballon d'Or.

« C’est peut être la dernière saison de Cristiano Ronaldo en Premier League, a déclaré l'ancien milieu offensif à Sportskeeda. Il va vouloir jouer la Ligue des champions, il l’a disputée toute sa carrière. Franchement, je serais surpris que Ten Hag veuille le conserver. Le PSG peut aller le chercher pour en faire un remplaçant à court terme de Kylian Mbappé. Le PSG ne rêve que d’une chose : gagner la Ligue des champions. Et Cristiano Ronaldo a montré qu’il pouvait être un atout dans cette quête. Il marque des buts et fait vendre des maillots, il fait tout. La Ligue 1 ne le fatiguera pas et il pourra se concentrer sur la Ligue des champions. Nous pourrions voir, avec Lionel Messi, deux des plus grands joueurs de tous les temps jouer pour la même équipe. »

⬇️⚽ ¡EL SUEÑO QUE MUCHOS AFICIONADOS TIENEN! ✨



👀 El ex futbolista Paul Merson aseguró que @PSG_inside podría fichar a @Cristiano para sustituir a @KMbappe 🇫🇷



🗣 “Es posible que veamos a Messi y Cristiano jugando juntos”.



🤩 ¿Crees que se vuelva realidad? pic.twitter.com/ljHUjC2ao4 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 1, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur