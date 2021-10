PSG - Mercato : Messi fait souffrir une recrue hors de prix avant le LOSC

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Les matches se suivent et se ressemblent pour Lionel Messi depuis son arrivée au PSG. Avec cette sensation que le prodige argentin en a sous la semelle mais brille par sa discrétion... imposée par son placement dans le couloir droit ? « Je reste stupéfait par la position de Messi sur le terrain, a analysé Pierre Ménès sur son blog après le nul contre l’OM. On parle d’un joueur de 34 ans sans équivalent devant le but. Alors le voir jouer si loin du but adverse me paraît être une hérésie totale. » L’Équipe établit le même constat sur ce choix étrange de Mauricio Pochettino.

« Le placer à droite interroge vraiment, analyse le quotidien sportif en attribuant la note de 4/10 à Messi. Cela limite l'influence de l'Argentin, qui a du mal à mettre sa patte sur le jeu parisien. Trop peu trouvé haut, il a été utile dans les phases de conservation de balle en seconde période. Mais on attend forcément beaucoup plus d'un joueur de cette dimension. Défensivement, il expose trop Hakimi. Et offensivement, cela limite son apport. Il n’est plus capable de faire d’énormes différences dans le un contre un le long de la ligne de touche. »

Par ricochet, la position de Messi dans le couloir droit aurait donc déréglé Achraf Hakimi, effectivement sous l’éteignoir après avoir bien démarré la saison. « Après Rennes ou Leipzig, le Marocain a confirmé qu'il traversait une période sombre. Son apport offensif a été limité. Est-ce une coïncidence si son niveau de performance a chuté depuis l'installation de Messi à droite ? », s’interroge L’Équipe avec cette même note médiocre de 4/10. De quoi faire réfléchir le coach du PSG ?

