PSG - Mercato : Messi fait une première victime de taille, le FC Barcelone aux aguets ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Rien ne semble résister à Lionel Messi. Après s’être pris le bec avec l’attaquant argentin du PSG pendant le match contre Bruges mardi en Ligue des champions (4-1), Georginio Wijnaldum (31 ans) est plus que jamais sur la sellette. Selon Sky Sports, le PSG serait non seulement disposé à ouvrir la porte au milieu de terrain néerlandais cet hiver mais aussi d’ores et déjà prêt à écouter les offres !

L'option choisie demeure limpide : prêter Wijnaldum lors du mercato hivernal pour le relancer. De son côté, le joueur de 31 ans serait plus que jamais ouvert à un retour en Premier League... où Arsenal pourrait se manifester dans les prochains jours.

En Espagne, certaines voix s’élèvent pour que le FC Barcelone le relance après avoir été proche de le recruter cet été. La forme d’un prêt pourrait ainsi arranger tout le monde, surtout le club catalan qui est en proie à des difficultés de trésorerie.

Le PSG est prêt à écouter les offres de prêt pour Georginio Wijnaldum 🇳🇱 en janvier. Il serait ouvert à un retour en Premier League. Arsenal pourrait être une option.



(@SkyKaveh) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 8, 2021