PSG - Mercato : Messi ferait fuir Mbappé, son remplaçant ciblé au Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

« L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid passe par Lionel Messi. » AS, ce mardi, ne peut pas être plus clair au sujet de l’attaquant du PSG. En vacances après son échec à l’Euro avec les Bleus il y a une semaine, le joueur de 22 ans ne souhaite pas prolonger en l’état et pourrait être poussé vers la sortie avec l’arrivée de Lionel Messi.

« Si Leo signe au PSG, Mbappé pourrait prendre la porte, assure Tomas Roncero. Nous savons qu’il s’agit d’une opportunité de marché. ‘Pourquoi pas’, assure-t-on au sein de l’état-major du Real Madrid.

Eduardo Inda confirme cette possibilité. « Mbappé a plus de chances de signer au Real Madrid si Messi ou Cristiano Ronaldo arrive au PSG », a expliqué hier soir le journaliste espagnol dans l’émission El Chiringuito. L’intéressé a même relancé l’hypothèse d’inclure Vinicius afin de conclure l’opération. Liverpool serait également sur les rangs de l’ailier brésilien de la Casa Blanca.

🗣️"MBAPPÉ tiene más opciones de llegar al REAL MADRID si el PSG ficha a MESSI o CRISTIANO"



Lo cuenta #INDA en #ChiringuitoInda pic.twitter.com/C1bbzkSqKp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2021