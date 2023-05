PSG - Mercato : Messi fixé sur la date de son retour au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

L’avenir de Lionel Messi (PSG, 35 ans) devrait se décanter d’ici à la fin de la saison de Ligue 1, le 4 juin prochain. D’ici là, on aura encore droit à tout un tas de rumeurs, fondées ou non. Pour y couper court, Javier Tebas a d’ores et déjà parlé du sujet ces dernières heures. Cette déclaration a fait écho à la sortie d’Eduard Romeu.

Messi fixé le 19 mai prochain

Dans une interview accordée à SPORT, le vice-président économique du FC Barcelone, Eduard Romeu, s’est d’ailleurs montré très optimiste quant à un dénouement positif du dossier Messi. « C’est un plan très rigoureux et conservateur, a-t-il affirmé. Nous l’avons terminé pour deux ans et je suis sûr qu’il sera approuvé. Je ne vois aucun problème à ce qu’il ne soit pas approuvé par LaLiga. Le 19, le comité délégué de LaLiga se réunira et nous aurons une réponse qui sera sûrement positive. » Le compte à rebours final a démarré...

🚨¡ATENTO!🚨



Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça, sobre Messi:



❌ "Si NO hay salidas, NO VENDRÁ". pic.twitter.com/B63HnkJZIV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 11, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur