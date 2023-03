PSG - Mercato : Messi maltraité à Paris, un cadre du FC Barcelone balance !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi restera-t-il une saison de plus dans la capitale ? Est-ce vraiment son souhait et celui des dirigeants parisiens ? Les spéculations vont bon train et en cas de départ, une destination revient souvent : le FC Barcelone.

Un retour au bercail auquel ne dirait pas non Sergi Roberto. « J’espère que Messi reviendra. Nous, on l’attend. Il ne mérite pas le traitement qu’il subit à Paris », a même lâché le défenseur blaugrana. Maltraité à Paris, Messi, vraiment ?