PSG - Mercato : Messi, Mbappé, Neymar... l’étonnante stratégie de Leonardo dévoilée

Mauricio Pochettino a glissé une petite phrase lourde de sens hier en conférence de presse. En expliquant que le mercato se réglerait en « interne, et rien qu’en interne », le nouvel entraîneur du PSG n’entend pas réitérer les mêmes erreurs que son prédécesseur Thomas Tuchel.

Leonardo l’a sans doute déjà prévenu de la stratégie à adopter sur les dossiers les plus chauds. Selon Marca, le recrutement de Lionel Messi (33 ans) est bien et bien dans l’air au PSG. Bien plus que ceux de Dele Alli ou Moise Kean par exemple. Pour faire venir l’attaquant argentin du FC Barcelone, il faudra se séparer d’un gros salaire de l’effectif à choisir entre Neymar et Kylian Mbappé.

Le PSG préfèrerait voir prolonger Neymar que Mbappé !

De manière assez surprenante, le quotidien madrilène explique que Doha et Leonardo auraient tranché en faveur du Brésilien ! Trois raisons expliqueraient ce choix. La première vient du fait que le crack brésilien est plus enclin à prolonger que son cadet français. La seconde s’appelle Messi, et la dernière est liée à l’entrée d’argent que pourrait drainer un transfert plus juteux de Mbappé.