PSG - Mercato : Messi, Mbappé, Ramos... Pochettino lâche des indices

Le cas Kylian Mbappé

« Le club travaille et fait l'effort pour renouveler les joueurs qu'il estime importants. Et c’est clair que c’est un joueur avec un potentiel énorme, a confié Mauricio Pochettino à propos de son attaquant, sous contrat jusqu’en 2022 seulement. Quel entraîneur ne voudrait pas entraîner Mbappé pendant longtemps ? Kylian est très content ici à Paris. L’autre jour (sa mauvaise humeur sur le terrain, ndlr), c’était normal, c’est la frustration de ne pas marquer. Il a 22 ans et toute cette situation est normale. Toute l’équipe doit l’aider à être son meilleur niveau. Je n’ai aucun doute sur le fait que Kylian aime être ici à Paris. »

Les prolongations de Neymar et Mbappé

« Chaque entraîneur veut les meilleurs joueurs dans son groupe. Paris a non seulement la force de convaincre mais aussi de montrer combien ces joueurs sont forts. Je n’ai pas le moindre doute sur le fait que le club fera tout pour garder ses joueurs. La pandémie rend tout plus difficile. »

Les dossiers Sergio Ramos et Lionel Messi

« Chaque déclaration de ma part, comme entraîneur du PSG, peut être interprétée. J’ai beaucoup de respect pour les clubs. Je suis très prudent. Il faut réfléchir, travailler. (…) Notre responsabilité est énorme. On sait tous comment fonctionne le monde du foot. On doit montrer du respect, ne pas générer une situation qui pourrait être mal interprétée. L’éthique doit exister de notre part. On doit être très strict sur l’éthique. Messi en fin de contrat ? Je ne veux pas parler de ça. Si je dis quelque chose, ça prend une dimension énorme. On respecte le club et le joueur. Le plus intelligent, c’est de ne pas commenter. »