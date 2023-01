PSG - Mercato : Messi, Neymar, Mbappé... l’une des 3 stars doit partir avant minuit !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG n’y arrive plus. Au surlendemain du match nul contre le Stade de Reims (0-0), le trio composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé est dans le collimateur pour son incapacité à défendre.

« Il est impossible pour le club de jouer avec ses trois stars, l’une doit partir, tranche Alain Roche dans L’Équipe. Le salut ne sera pas tactique. Christophe (Galtier) a déjà tout essayé, une défense à trois, à quatre, un 4-4-2 à plat, en losange. La seule chose, c’est de piquer les joueurs, de les faire réagir mentalement. »

Le coach du PSG a commencé à le faire, dimanche soir, en parlant de « crise de suffisance». Reste à savoir si cela sera suffisant alors que d’autres problèmes pourraient poindre. « Tu as un problème de travail défensif des trois de devant, mais au milieu, ils ne récupèrent pas de ballons. Leur créativité est limitée quand il n’y a pas Verratti et il y a un manque de variété dans le jeu, appuie Roche. Et, en plus, tu as des lacunes défensives, notamment avec des latéraux qui ne sont pas au top. »