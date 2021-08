PSG - Mercato : une légende de l’OM secoue les Qataris et le trio Messi - Neymar - Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Tout le monde se réjouit à propos de l’arrivée de Lionel Messi en Ligue 1. Même les plus grands supporters de l’OM en viennent à penser que l’arrivée du prodige argentin va faire bénéficier le championnat de France de toute son aura.

« Pour le Championnat de France, c’est magnifique, ce sera l’un des plus suivis au monde et le coup de projecteur est parfait, a analysé Jean-Pierre Papin dans La Provence. Après pour les empêcher de tout gagner, ce sera dur, mais Lille l’a fait. Les surprises peuvent arriver. Mais ce sera un casse-tête que de contrecarrer à la fois Messi, Neymar et Mbappé. »

L’ancien canonnier de l’OM a profité de l’aubaine pour envoyer un scud aux dirigeants qataris du PSG et leur propension à dynamiter la compétition avec leurs moyens financiers sans fin. « Je suis très admiratif mais il est anormal que ce soit un pays qui dirige un club, poursuit JPP. Quand tu as des moyens illimités, ce qui est le cas, tout est possible. »

