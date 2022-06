PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi ou Neymar sacrifié pour faire venir Lewandowski, Mbappé impacté

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

L'Equipe consacre sa Une du jour à l'intérêt du PSG pour Robert Lewandowski, en précisant bien que ce dossier est des plus compliqués car le Polonais préfère rejoindre le FC Barcelone et que les relations entre le Bayern et Paris sont trop mauvaises pour espérer un cadeau. L'espoir réside dans le fait que le buteur tient tellement à quitter la Bavière que s'il ne parvient pas à rejoindre les Blaugrana, il acceptera sans doute de se rabattre sur le PSG, qui le courtise depuis de longues minutes.

Ce que l'on apprend à travers le papier, c'est que si arrivée il devait y avoir de l'ancien de Dortmund, cela entraînerait certainement le départ d'une des superstars parisiennes, Lionel Messi ou Neymar. Ou, en tout cas, que l'une devrait s'asseoir régulièrement sur le banc, l'idée de base était d'aligner Lewandowski et Mbappé en pointe avec l'Argentin ou le Brésilien pour les servir. Neymar étant poussé vers la sortie, c'est évidemment lui que le PSG souhaiterait sacrifier. Lewandowski est une idée de Luis Campos, qui estime notamment que sa présence permettrait de désamorcer la "Mbappé dépendance" qui s'est installée la saison passée dans la capitale...

Les unes du journal L'Équipe du dimanche 12 juin pic.twitter.com/dqP877X856 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 11, 2022

Pour résumer Le PSG s'intéresse bel et bien à Robert Lewandowski, qui souhaite quitter le Bayern Munich et est la priorité du FC Barcelone. Mais l'arrivée du buteur polonais aurait des conséquences sur les stars de l'attaque parisienne...

Raphaël Nouet

Rédacteur