PSG - Mercato : Messi poussé au FC Barcelone par Mbappé ?

C'est fou comme les médias espagnols continuent de parler de Kylian Mbappé alors que celui-ci a lié son destin au PSG ! Rancuniers au possible, ils ne cessent de prédire le pire au natif de Bondy ainsi qu'au club de la capitale, qui ont joué un bien vilain tour au Real Madrid en s'accordant sur une prolongation. Mardi soir encore, les journalistes d'El Chiringuito ont assuré que l'attaquant verrait d'un bon œil un retour de Lionel Messi au FC Barcelone.

La raison ? Kylian Mbappé a peu d'affinités dans le jeu avec l'Argentine et il estimerait qu'il aurait plus de chances de remporter la Champions League sans lui. Que si dix partenaires jouent uniquement pour lui, ça se passera mieux que s'ils sont deux à attendre la balle et à ne pas se replacer.

Une théorie qui se défend mais El Chiringuito va trop loin car, à l'en croire, le champion du monde aurait finalement accepté de prolonger à condition que le PSG s'affaiblisse dangereusement en poussant Neymar et Lionel Messi vers la sortie. Pas sûr que ce soit le plan...

‼️"Para ganar CHAMPIONS, MBAPPÉ estaría más cómodo SIN MESSI"



⚡️@alfredoduro1 no tiene dudas en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/nCuCLwPrkN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 5, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur

