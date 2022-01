PSG - Mercato : Messi pousse Cristiano Ronaldo à quitter Manchester United !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

La situation de Cristiano Ronaldo s’est envenimée hier soir lors de la victoire de Manchester United contre Brendford (3-1). A la 71e minute, Ralf Rangnick a fait sortir CR7 pour le remplacer par Harry Maguire... alors que le score était de 2-0 pour les Red Devils. Le Portugais (36 ans) a alors affiché un regard noir lors de sa sortie et marmonné quelques mots de colère. CR7 a ensuite jeté son manteau au sol alors qu’il avait rejoint ses coéquipiers sur le banc, puis s’est assis sur les escaliers.

Ralf Rangnick est alors venu tenter d’expliquer son choix tactique à Cristiano Ronaldo, qui continuait de bouder comme un enfant gâté. Cette scène ne présage rien de bon pour le futur de CR7 à MU. Et pour cause, si le rêve absolu est de remporter une nouvelle fois la Ligue des champions et d’égaler le record de Francisco Gento (6), l’intéressé pourrait songer à partir cet été.

As assure en effet que l’attaquant du Real Madrid a fait de cette ambition le dernier objectif de sa carrière en club. Surtout, CR7 aimerait mettre Lionel Messi à distance avec ses quatre C1. « Cristiano Ronaldo veut égaler le record de Gento mais aussi rester devant Messi, ce qui est son autre défi », assure le journaliste Joaquin Maroto.

💥 La situación de Cristiano en el United empieza a complicarse seriamente

🎥 El delantero portugués se marchó del campo con un tremendo enfado pese a que el partido marchaba con un resultado favorable para el Unitedhttps://t.co/afz2OXXXuY — Diario AS (@diarioas) January 20, 2022