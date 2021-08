PSG - Mercato : Messi pousse Mbappé au Real Madrid, Leonardo discute déjà avec son remplaçant

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé (22 ans) sera-t-il encore un joueur du PSG le 1er septembre ? Bien malin qui saura répondre à cette interrogation qui agite l’Europe du football. Pour l’heure, le Real Madrid a adressé une offre de 160 millions d’euros au PSG, qui en attendrait 220 M€. En attendant, un départ ne serait pas vécu comme un drame en interne. La raison : la signature de Lionel Messi. Dans son édition du jour, L’Équipe estime que l’Argentin (34 ans) compenserait son départ sportivement et économiquement.

« Les retombées économiques générées par l’ancien Barcelonais dépassent toutes les espérances et calculs du club, explique le quotidien sportif. Les ventes de maillots s’envolent, les réseaux sociaux parisiens connaissent une croissance importante et le club discute avec de nouveaux partenaires commerciaux qui souhaitent s’associer à lui depuis la signature de Messi. »

Conscient de tout cela, Leonardo se serait déjà mis en tête de trouver un remplaçant à Mbappé. Selon As, le directeur sportif du PSG se serait déjà réuni avec l’agent de Robert Lewandowski pour évoquer son avenir. La semaine dernière, le buteur polonais a fait savoir qu’il serait prêt à quitter le Bayern Munich.

La une du journal L'Équipe du 26 août



Lire l'édition : https://t.co/2kJ5x2252K pic.twitter.com/8ou2CJnqbl — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 26, 2021