PSG - Mercato : Messi va bel et bien partir... mais pas pour le FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Les rumeurs autour d’un possible retour de Lionel Messi (34 ans) au FC Barcelone ont fait grand bruit ce week-end. Et pour cause, c’est son père Jorge qui l’a laissé entendre alors que Joan Laporta n’a pas fermé la porte à un retour de l’idole argentine.

Au PSG, la porte semble toutefois fermée à double tour pour un départ au mercato estival. Mais pour 2023, c'est une autre histoire. Son contrat arrivera alors à échéance et un média argentin vient de faire une énorme révélation sur l'avenir de la « Pulga ».

Selon l'émission Futbol Total de la chaîne DirecTV Sports, Messi aurait d'ores et déjà prévu d'investir dans l'Inter Miami d'un certain David Beckham en rachetant 35% des parts du club floridien. Outre ce rachat, l’attaquant du PSG aurait déjà prévu de rejoindre les États-Unis l’année prochaine. Reste à savoir quand précisément...

💣💣 BOMBA DE @Alex_candal 💣💣



🗣️ "Messi va a adquirir el 35% de las acciones de Inter de Miami y en el verano de 2023 se incorporará al equipo" pic.twitter.com/GtLbjtF0P5 — Futbol Total DIRECTV (@DTVTotal) May 16, 2022

Pour résumer Lionel Messi (34 ans), qui commence enfin à trouver ses marques en Ligue 1, disputera son dernier match de la saison sous le maillot du PSG samedi contre le FC Metz au Parc des Princes (21h). Et ensuite ? Les États-Unis sont en ligne de mire.

Bastien Aubert

Rédacteur