PSG - Mercato : Mino Raiola met fin au débat Donnarumma - Navas !

Mino Raiola persuadé que Donnarumma sera numéro 1. Alors que Mauricio Pochettino a récemment déclaré ne pas avoir fait son choix entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour sa préférence en tant que Numéro 1 dans les buts parisiens et qu’il choisirait au fil des matchs, le célèbre agent de joueur a dévoilé sa vision des choses protégeant bien sur son client, l’italien Donnarumma.

Dans un entretien à la Rai il n’a pas hésité à mettre le feu aux poudres. « Je suis vraiment désolé par la façon dont le Milan AC a traité Donnarumma lors de son départ. Il a fait un choix de vie et de carrière. Je sais que la Juventus a toujours beaucoup de regret de ne pas avoir fait signer Gigio… Et il n’y a pas que la Juventus. Keylor Navas ? Il n’y a aucun doute, Donnarumma va être le titulaire du PSG » a balancé l’homme d’affaires italien. Pour lui tout semble clair, Donnarumma va rapidement prendre place en tant que numéro 1 dans les cages parisiennes. Affaire à suivre pour le Champion d’Europe et ce qui pourrait être une guerre d’égos supplémentaire à gérer pour Mauricio Pochettino.

Mino Raiola to Rai Sport: “I’m sorry for the way Donnarumma was treated [by AC Milan]. He made a life choice. I feel Juventus still have a great regret for not signing Gigio… and not only Juve. Keylor Navas? There’s no doubt, Donnarumma will be PSG starter goalkeeper”. 🔴 #PSG