PSG - Mercato : mis sous pression par Tuchel, Leonardo fait le forcing pour Dele Alli

Pour ceux qui n'auraient pas compris que Thomas Tuchel et Leonardo ne sont pas vraiment sur la même longueur d'ondes, la conférence de presse de l'entraîneur du PSG ce jeudi a mis les choses au clair. Lui veut absolument des renforts et il a l'air de se ficher pas mal des finances dans le rouge du club, qui limitent la marge de manœuvre de son directeur sportif. Cependant, Leonardo aussi tient à améliorer l'effectif des vice-champions d'Europe, raison pour laquelle il se démène pour trouver des éléments à la fois talentueux et peu chers. Un profil rare mais qui existe, en témoigne la piste Dele Alli.

Le dossier est toujours ouvert mais…

A 24 ans, le milieu de terrain offensif vit une situation très compliquée à Tottenham, où il ne s'entend pas avec José Mourinho. Le Special One trouve son joueur trop nonchalant et ne cesse de le piquer, soit à travers les médias, soit en le mettant sur le banc. Alli ne supporte plus cette situation et aurait demandé à partir. Selon la presse anglaise, mis au courant de l'intérêt du PSG, il se serait montré enthousiaste et aurait pris des renseignements auprès de Serge Aurier.

Mais vouloir quitter Tottenham est une chose, y parvenir en est une autre. Car le patron des Spurs, Daniel Levy, est très dur en affaires. Leonardo est en train de l'apprendre à ses dépens, lui qui a soumis une proposition de prêt avec option d'achat d'un montant de 1,7 M€. Proposition rejetée par le THFC. Cependant, le journaliste de RMC Loïc Tanzy assure que le dossier Alli est loin d'être refermé au PSG…