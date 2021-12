PSG - Mercato : Salah répond à l'intérêt du FC Barcelone et envoie un signal fort pour son avenir !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone se cherche une nouvelle icône. Et parmi ses cibles prioritaires figure Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, également dans le viseur du PSG. Auteur d'une brillante première partie de saison chez les Reds, l'Egyptien s'est confié sur cet intérêt catalan pour le média MBC Masr TV.

Priorité aux Reds

« Cela me fait vraiment plaisir qu'un club comme Barcelone pense à moi. C'est quelque chose qui me rend heureux. Mais je suis content à Liverpool. On verra ce qui va se passer mais pour le moment je préfère rester en Premier League. C'est le meilleur championnat du monde. Si la décision ne dépendait que de moi, je resterais à Liverpool. C'est ce que j'ai toujours dit. » Auteur de 19 buts et 9 passes décisives cette saison, Salah (29 ans) discute actuellement d'une prolongation à Liverpool.