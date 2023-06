PSG : Mourinho a tranché pour son avenir !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Sur les tablettes du PSG pour remplacer Christophe Galtier, José Mourinho avait mis la pression sur l'AS Rome après la défaite en finale de Ligue Europa face au FC Séville la semaine dernière... « Je veux rester à l'AS Rome mais mes joueurs méritent plus... et je mérite aussi plus, a-t-il déclaré en conférence de presse d’après match. Je suis vraiment fatigué d'être l'entraîneur, le responsable de la communication, le visage du club qui reste alors que nous avons été volés... Je veux rester, mais avec les bonnes conditions pour donner le meilleur de moi-même. »

Il a dit aux supporters romains qu'il restait

À la fin de la rencontre entre la Louve et la Spezia, ce week-end, le coach portugais a glissé un nouvel indice. S’adressant aux tribunes du Stadio Olimpico, il a pointé le terrain comme pour dire aux supporters : « Je reste ». 6e de Serie A, la Roma jouera à nouveau la C3 l’an prochain.