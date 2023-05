PSG : Mourinho en remet une couche sur Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Demain, José Mourinho sera confronté à l'un des plus gros challenges de sa carrière. Lui qui a remporté ses cinq premières finales européennes (2 avec Porto, 1 avec l'Inter Milan, Manchester United et l'AS Roma) sera opposé au spécialiste de l'Europa League, le FC Séville, qui a gagné à chaque fois qu'il a atteint ce niveau de la compétition. Le Portugais avait décrété un silenzio stampa samedi après la défaite de son équipe sur le terrain de la Fiorentina (1-2). Il en est sorti ce mardi pour la traditionnelle conférence de presse avant la finale.

"Zéro contact avec d'autres clubs"

Et, évidemment, il a été interrogé sur son avenir. En effet, il a fait part à plusieurs reprises de sa lassitude concernant le manque de moyens de la Roma pour recruter. Et il a entendu dire que le Paris Saint-Germain songeait à lui pour l'après-Christophe Galtier. Mais encore une fois, le Special One a assuré qu'il n'avait aucun contact avec qui que ce soit : "Mon avenir ? Demandez à Mendilibar (l'entraîneur de Séville), vu qu'il n'a pas de contrat et qu'il est dans une situation plus complexe que la mienne... Me concernant, c'est quelque chose entre moi et mon équipe. Mes joueurs savent ce que je pense. J'ai parlé avec mes deux capitaines et ils m'ont demandé la même chose. Je leur ai répondu en mode objectif. Ils savent ce que je veux. C'est différent par rapport à l'époque où j'étais à l'Inter car même si je n'avais pas encore signé avec le Real Madrid, tout était déjà fait. Là, j'ai zéro contact avec d'autres clubs. Je pense à demain et à ce que nous voulons faire."

Raphaël Nouet

Rédacteur