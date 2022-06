PSG - Mercato : Mourinho parti pour priver Paris d'un magot ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Un temps sondé par le PSG pour succéder à Mauricio Pochettino, José Mourinho va finalement rester à l'AS Roma. A qui il a permis d'empocher le deuxième sacre européen de son histoire avec l'Europa League Conférence. Et avec qui il pourrait justement faire une petite crasse aux champions de France via le transfert du milieu offensif portugais Gonçalo Guedes.

Mourinho et la Roma négocieraient actuellement avec l'agent de l'ancien Parisien, Jorge Mendes, pour un transfert. Valence réclame 20 M€ pour un joueur acheté le double au PSG à l'été 2018. A l'époque, les dirigeants parisiens avaient même réussi à insérer un pourcentage sur la revente de Guedes. Mais de pactole, il ne devrait pas y avoir pour Paris avec son ancien joueur. En effet, selon El Mundo Deportivo, la Roma ne veut pas payer 20 M€. Elle propose d'inclure Carles Pérez, ailier de 24 ans qui intéresse Valence, dans la transaction. Pérez est coté 13 M€, ce qui fait que la Roma ne payerait que 7 M€. Et que le PSG recevrait... quasiment rien.

Jorge Mendes is working on the Gonçalo Guedes to Roma move and wants to close the deal before the end of June. (Marca)https://t.co/ZHH9kAnLbP