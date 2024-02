PSG Mercato : Naples a déjà tranché pour la succession d'Osimhen !

Kylian Mbappé va quitter le PSG et le favori du club de la capitale pour le remplacer est connue : il s'agit de Victor Osimhen. Luis Campos adore le Nigérian, qu'il avait fait venir à Lille, et Naples a déjà indiqué que la porte était ouverte en cas d'offre intéressante cet été.

De son côté, le Napoli a déjà identifié le successeur d'Osimhen. Selon Ekrem Konur, le club italien a fait de Joshua Zirkzee (22 ans) sa priorité. L'attaquant néerlandais brille avec Bologne (9 buts) en Serie A.

💣❗🇳🇱 #ForzaNapoliSempre🔵❗

Napoli will prioritize the transfer of Joshua Zirkzee if he sells Victor Osimhen in the summer transfer window.



▪️Barcelona, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Inter Milan, Juventus and AC Milan have all been linked with the Dutch striker. https://t.co/7PsywCzy6v pic.twitter.com/T8ITlpP7FM