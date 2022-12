PSG – Mercato : Nasser al-Khelaïfi est prêt à signer une star de la Coupe du monde !

Actuellement à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Marcus Rashford impressionne avec les Three Lions. L’attaquant anglais de 25 ans a marqué 3 buts en 4 rencontres dans cette première partie du Mondial. Samedi, il défiera les coéquipiers d’Hugo Lloris en quarts de finale de cette compétition. En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, sa situation intéresse de nombreux cadors européens qui aimeraient le signer. Sur les tablettes du PSG, l’été dernier, Nasser al-Khelaïfi a évoqué une potentielle venue de l’international anglais.

« C'est un joueur vraiment épatant. Si c'est gratuit, tous les clubs seront après lui, c'est certain. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avec lui auparavant. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons. », a lâché le président du club de la capitale pour Sky Sports. Marcus Rashford va-t-il signer à Paris l'été prochain ? Affaire à suivre...

