PSG - Mercato : Navas-Donnarumma, la petite phrase qui va faire du bruit

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C'est chez lui une habitude : parler et surtout faire passer des messages. Lui, c'est l'agent de joueurs, Mino Raiola, qui gère, entre autres, les intérêts de Gianluigi Donnarumma, champion d'Europe en titre avec l'Italie et en concurrence avec Keylor Navas au sein du PSG. C'est le. cas depuis le début de la saison et Mauricio Pochettino est parvenu à gérer la concurrence sans trop de problèmes.

Mais selon Raiola, ça ne va pas durer. Et pour cause. Propos accordés au site Tuttomercatoweb. "Je ne sais pas si c'est devenu un problème. Je pense que tout le monde sait comment cette histoire va se terminer. Et ça se passera bien pour Gianluigi. Il faut un peu de patience, je comprends qu'il vit un moment jamais vécu auparavant, mais cela résoudra seulement avec le dialogue. Il faut y aller doucement."

TMW - Donnarumma e il dualismo con Navas. Raiola: "Sappiamo già tutti come andrà a finire..." https://t.co/eS82zQwhpV — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 17, 2021