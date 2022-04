PSG - Mercato : Navas met la pression, Donnarumma poussé vers la sortie ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Angers (3-0) et n'a plus qu'un point à prendre pour être sacré champion de France. Tout le monde devrait être heureux dans le camp parisien mais c'est loin d'être le cas. Par exemple, Keylor Navas, titularisé au stade Raymond-Kopa, a fait comprendre qu'il allait falloir que les lignes bougent au sein du club dans les mois à venir : « J'ai une très bonne relation avec Gigio, je veux jouer tous les matches, c'est une situation compliquée. Je suis heureux à Paris, mais il faut que ça change ».

Un coup de pression en bonne et due forme. L'ancien Madrilène ne veut plus alterner avec Gianluigi Donnarumma et, clairement, ce sera l'Italien ou lui la saison prochaine. Son avenir devrait dépendre du maintien ou non de Leonardo à son poste de directeur sportif. Si le Brésilien reste, Donnarumma sera certainement privilégiée. S'il est renvoyé, Navas, très populaire au sein du vestiaire, plus que son rival en tout cas, a de bonnes chances de rester.

🗣️ | Keylor Navas 🇨🇷 a clairement fait savoir sa position pour la saison prochaine.



