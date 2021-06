PSG - Mercato : Navas ne sera pas la première victime de Donnarumma

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Cela ne fait plus l'ombre d'un doute, Gianluigi Donnarumma sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. En fin de contrat cet été avec son club formateur, l'AC Milan, le gardien italien devrait s'engager pour les 5 prochaines saisons avec le club de la capitale. L'officialisation de son transfert est prévue dans les prochains jours, l'intéressé ayant satisfait à la visite médicale ce lundi à Rome.

Avant de fragiliser la position de Keylor Navas, l'arrivée du portier titulaire de la Squadra Azzurra pousse vers la sortie Alphonse Areola, qui est toujours sous contrat avec le PSG après avoir été prêté la saison dernière à Fulham en Premier League.

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, de nombreux clubs auraient demandé des informations à l'agent du gardien français, Mino Raiola. Le Celta Vigo en ferait notamment partie.

