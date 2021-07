PSG - Mercato : Navas prêt à la bagarre avec Donnarumma… et Leonardo

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Cela faisait des années que Leonardo poussait pour recruter Gianluigi Donnarumma et au vu de ses performances du gardien italien à l'Euro, on comprend mieux pourquoi. Seulement, le timing est des plus mauvais puisque le désormais ex-Milanais va débarquer alors que le PSG s'est enfin trouvé un dernier rempart de haute volée en la personne de Keylor Navas.

Le recrutement de Donnarumma a logiquement déplu au Costaricain de 34 ans, qui aurait pu vouloir s'en aller. Ce qui n'aurait pas été une mauvaise chose pour Leonardo, avec qui il est en froid. Mais ce mercredi, pour sa reprise et la batterie de tests qui va avec, Navas s'est montré visiblement déterminé à honorer son contrat à Paris tout en se battant pour une place de titulaire : "Grâce à dieu, une saison de plus, avec l'espoir d'être à 100% et de faire ce que j'aime ! Allez Paris !". Bon courage à Mauricio Pochettino pour trancher entre lui et Donnarumma…

Gracias a Dios una temporada más, con mucha ilusión de ponerme al 100% y de hacer lo que me gusta!!

Allez Paris!! 🔴🔵 pic.twitter.com/MTmR4NPMem — Keylor Navas (@NavasKeylor) July 7, 2021