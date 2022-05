PSG - Mercato : Navas, Ramos, Antonio Conte, ça s'accélère à Paris !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

C'est parti. Ça ne concerne plus Kylian Mbappé, certes, qui a annoncé sa décision de rester au PSG. Mais d'autres éléments dont l'avenir au PSG était encore incertain. Ainsi, et si l'on se fie tout d'abord aux informations du quotidien régional, Le Parisien, le club de la capitale aurait tranché au sujet de Keylor Navas et Sergio Ramos : ils seront toujours au PSG la saison prochaine.

Etonnant, quand on sait que le gardien n'a aucune envie de revivre une saison comme la dernière et que le défenseur espagnol a passé beaucoup de temps à l'infirmerie. Enfin, et cela concerne cette fois le dossier de l'entraîneur, The Telegraph affirme depuis quelques minutes qu'Antonio Conte, évoqué à Paris depuis des semaines, restera bel et bien à Tottenham la saison prochaine.

Ca s'emballe à Paris.

Antonio Conte to stay on as Tottenham Hotspur head coach #thfc https://t.co/7J2uOIQC94 — Matt Law (@Matt_Law_DT) May 27, 2022

