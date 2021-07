PSG - Mercato : Keylor Navas vendu pour éviter l'implosion du vestiaire ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Plus l'Italie avance dans l'Euro, plus les supporters du PSG doivent se féliciter du recrutement de Gianluigi Donnarumma. Le gardien transalpin réalise à chaque match au moins un gros arrêt et confirme que Leonardo a bien de faire le forcing pour le recruter. Seulement, la question de sa cohabitation avec Keylor Navas, en froid avec son directeur sportif mais très apprécié du vestiaire, va rapidement se poser. Et pour l'ancien Parisien Ludovic Giuly (2008-11), cela pourrait devenir problématique, à moins d'un départ du Costaricain.

“C’est compliqué d’entrée de jeu, si déjà dans le vestiaire tu as Neymar contre toi sans compter que Navas a fait une superbe saison, a expliqué Giuly à Téléfoot. C’est à n'y rien comprendre. Déjà, tu te mets une balle dans le pied, quand tu arrives avec un deuxième gardien de ce talent-là. Lui dire ”Tu vas t’asseoir sur le banc”, c’est impossible. Ça va être ingérable !”