PSG - Mercato : négociation entamée pour le transfert de Neymar à Chelsea !

Neymar qui déçoit sur le terrain, qui fait la tête aux supporters, qui fait trop de bruit dans sa maison de banlieue... Le Brésilien traîne des casseroles et tout le monde au PSG en a sérieusement marre de ce joueur payé à prix d'or depuis 2017 mais qui n'a jamais réussi à porter le club vers les sommets espérés. Sous contrat jusqu'en 2025, l'attaquant est poussé vers la sortie et Nasser al-Khelaïfi s'est chargé en personne d'ouvrir la porte.

D'après Le Parisien, le Qatari a rencontré hier mardi, avant le match de Champions League contre le Bayern Munich (1-0), le président de Chelsea, Todd Boehly. L'Américain serait fan de Neymar. Bien qu'il ait déjà dépensé plus de 500 M€ depuis son rachat du club londonien au printemps, il aurait toujours l'intention de recruter une tête d'affiche mondiale. Il semblerait que ce soit le Brésilien. Et comme l'explique Le Parisien, le patron des Blues n'a pas senti chez al-Khelaïfi une grande envie de retenir sa starlette. Les négociations pour un transfert ont donc commencé et les feux sont au vert !