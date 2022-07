PSG - Mercato : négociations entamées entre Diallo et le Napoli !

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Resté à Paris pendant que ses coéquipiers ont pris l'avion pour le Japon, Abdou Diallo pourrait rapidement déménager. En effet, selon les informations de Sky Italia, les dirigeants du Napoli seraient venus en France pour négocier avec lui un futur contrat au SSCN. Chez les Parténopéens, il serait amené à remplacer son compatriote Kalidou Koulibaly, fraîchement transféré à Chelsea.

D'ailleurs, Koulibaly aurait été chargé de convaincre son partenaire de défense centrale chez les Lions de la Térange de rejoindre le Napoli. Il y a passé huit années et était adoré des tifosi du San Paolo, qui l'ont notamment défendu bec et ongles à chaque fois qu'il a été victime de racisme dans les autres enceintes transalpines. Nul doute, donc, que le Napoli aura droit à une sacrée publicité de la part de Koulibaly. De là à ce que ça suffise pour inciter Diallo à renoncer à son contrat en or à Paris...